ФИДЕ дисквалифицировала чемпиона по шахматам Владимира Крамника на два года

Поводом для разбирательства стала «серия публичных заявлений и сообщений в соцсетях», которые Крамник делал в адрес чешского гроссмейстера Давида Навары и покойного американского шахматиста Дэниэла Народицкого, а также других игроков. EDC постановила, что своими действиями Крамник нарушил несколько статей Этического и Дисциплинарного кодексов ФИДЕ, в том числе касающихся права на достоинство, уважительное обращение, запрета на травлю и психологическое насилие, а также отказа от сотрудничества с расследованием. В то же время комиссия отклонила ряд других обвинений, включая нанесение репутационного ущерба ФИДЕ.