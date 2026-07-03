ФИДЕ дисквалифицировала чемпиона по шахматам Владимира Крамника на два года
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от участия в соревнованиях под своей эгидой на два года. Решение приняла Комиссия по этике и дисциплине (EDC) по итогам разбирательства, инициированного жалобами правления ФИДЕ и Комиссии по честной игре, сообщается на сайте организации.
Срок активной дисквалификации составляет один год: последние 12 месяцев двухлетнего запрета условно приостановлены на трехлетний испытательный срок. Кроме того, комиссия обязала гроссмейстера безвозмездно отработать 12 месяцев на благо шахматного сообщества.
Поводом для разбирательства стала «серия публичных заявлений и сообщений в соцсетях», которые Крамник делал в адрес чешского гроссмейстера Давида Навары и покойного американского шахматиста Дэниэла Народицкого, а также других игроков. EDC постановила, что своими действиями Крамник нарушил несколько статей Этического и Дисциплинарного кодексов ФИДЕ, в том числе касающихся права на достоинство, уважительное обращение, запрета на травлю и психологическое насилие, а также отказа от сотрудничества с расследованием. В то же время комиссия отклонила ряд других обвинений, включая нанесение репутационного ущерба ФИДЕ.
Сам Крамник заявил, что подаст апелляцию. «Она будет очень объемной – десятки страниц и десятки пунктов с перечислением нарушений. Конечно, я подам апелляцию, потому что это абсолютное беззаконие», – заявил Крамник в эфире «Матч ТВ»
Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате EDC в течение 21 дня.
В октябре 2025 г. появилась петиция с требованием дисквалифицировать Крамника и лишить его званий, которую подписали более 15 000 человек. В ноябре 2025 г. ФИДЕ подала жалобу на российского гроссмейстера в Комиссию по этике и дисциплине из-за высказываний в адрес американского шахматиста Даниэла Народицкого и чеха Давида Навары, усмотрев в них признаки оскорбления человеческого достоинства. В конце декабря 2025 г. Крамник подал в суд на ФИДЕ в Лозанне на фоне негативных сообщений в свой адрес после смерти Народицкого.