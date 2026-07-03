Симоньян заявила, что простила осужденных за подготовку покушения на нее
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что не держит зла на фигурантов дела о подготовке покушения на нее и готова помочь их семьям, если это потребуется. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, комментируя вынесенный судом приговор.
«Я их простила сразу, и, если есть маленькие дети или пожилые родители остались, или кто-то, кому нужна помощь, я помогу», – сказала Симоньян, предложив писать ей в комментарии под постом.
При этом она отметила, что как христианка с сожалением относится к тому, что люди готовы покушаться на чужую жизнь за деньги. Вместе с тем, по ее словам, зло должно быть наказано.
Симоньян также рассказала, что следователи показывали ей фотографии и видеозаписи, на которых запечатлено наблюдение за ней возле дома.
До этого сообщалось, что Второй западный окружной военный суд приговорил 12 фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян к срокам от шести до 20 лет лишения свободы. Наиболее суровое наказание получил Михаил Балашов – 20 лет заключения. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима.
По версии следствия, мужчина создал в Москве ячейку, связанную с запрещенным террористическим движением, и вовлекал в нее сторонников. В 2023 г. неизвестные предложили Балашову $50 000 за организацию убийства журналистки. Он привлек сообщника, после чего фигуранты вели наблюдение за местами жительства и работы Симоньян. Позже Балашова задержали при попытке забрать из тайника автомат Калашникова и боеприпасы, которые, по данным следствия, предназначались для совершения преступления.