Симоньян заявила, что простила осужденных за подготовку покушения на нее

По версии следствия, мужчина создал в Москве ячейку, связанную с запрещенным террористическим движением, и вовлекал в нее сторонников. В 2023 г. неизвестные предложили Балашову $50 000 за организацию убийства журналистки. Он привлек сообщника, после чего фигуранты вели наблюдение за местами жительства и работы Симоньян. Позже Балашова задержали при попытке забрать из тайника автомат Калашникова и боеприпасы, которые, по данным следствия, предназначались для совершения преступления.