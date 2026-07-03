Суд приговорил фигуранта дела о покушении на Симоньян к 25 годам лишения свободы

2 июля суд вынес приговор двум местным жителям, которые помогали украинским спецслужбам организовывать теракты против мирного населения и представителей властей региона. Они получили до шести с половиной лет колонии. По словам главы региона со ссылкой на данные следствия, к преступлениям, в которых были замешаны осужденные, относится подрыв автомобиля начальника управления молодежи и спорта Дмитрия Савлученко в 2022 г. Они также признаны виновными в убийстве общественного деятеля Валерия Кулешова и попытка покушения на самого Сальдо.