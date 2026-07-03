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Суд приговорил фигуранта дела о покушении на Симоньян к 25 годам лишения свободы

Ведомости

Второй западный окружной военный суд приговорил Михаила Балашова к 25 годам лишения свободы по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд постановил назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы, из которых первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку среди 12 обвиняемых есть несовершеннолетние.

По данным следствия, Балашов в 2022 г. создал в Москве ячейку, связанную с идеологией национал-социализма, и вовлекал в нее сторонников. С сентября 2022 по июль 2023 г. участники группы, включая несовершеннолетних, совершили несколько нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), публикуя видеозаписи в интернете.

Следствие также установило, что в 2023 г. неизвестные предложили Балашову за $50 000 организовать убийство Симоньян. Он привлек соучастника, и они вели наблюдение за местами проживания и работы журналистки. Позднее Балашов был задержан при попытке забрать оружие из тайника, где находились автомат Калашникова и боеприпасы.

2 июля суд вынес приговор двум местным жителям, которые помогали украинским спецслужбам организовывать теракты против мирного населения и представителей властей региона. Они получили до шести с половиной лет колонии. По словам главы региона со ссылкой на данные следствия, к преступлениям, в которых были замешаны осужденные, относится подрыв автомобиля начальника управления молодежи и спорта Дмитрия Савлученко в 2022 г. Они также признаны виновными в убийстве общественного деятеля Валерия Кулешова и попытка покушения на самого Сальдо.

18 июня трое граждан Украины признали вину в убийстве двух человек в Херсонской области и покушении на Сальдо. Они обвинялись в терроризме, в незаконном приобретении оружия, боеприпасов, взрывчатки (ч. 2 ст. 205.4, ч. 3 ст. 361, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ). Фигуранты частично признали вину, но не согласились с квалификацией своих действий как акта международного терроризма.

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