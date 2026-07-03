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Российские школьники выиграли олимпиаду по кибербезопасности в Тунисе

Ведомости

Российская сборная стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности (ICO), которая проходила в Тунисе с 27 июня по 2 июля, сообщило Минпросвещения РФ. В финале команды из 19 стран соревновались в решении задач по web-безопасности и поиску уязвимостей.

В индивидуальном зачете россияне взяли четыре медали разного достоинства. Золото завоевали Даниил Мелехов (московская школа Центра педагогического мастерства), он же стал абсолютным победителем олимпиады, и Николай Белоусов (школа № 2031, Москва). Серебро – у Артема Румянцева из лицея «Вторая школа». Бронзу взял Роман Черемных из Международной школы Казани.

Финал состоял из двух туров по семь часов. Участникам разрешили ограниченный доступ к локальной модели ChatGPT-5.5-mini, но запретили использовать внешние нейросети и мессенджеры.

Сборную готовили на базе Центрального университета вместе с экспертами «Лаборатории Касперского», которые в 2025 г. уже привели команду к победе на аналогичных соревнованиях в Сингапуре. Школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Наша сборная стала абсолютным чемпионом, – заявил Чернышенко. – Именно такой талантливой молодежи предстоит определять контуры цифрового будущего».

1 июля сборная России стала лучшей в командном зачете IV Международной научной физической олимпиады (ISPhO 2026), завоевав пять золотых медалей и Гран-при соревнований.

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