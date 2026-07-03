Российские школьники выиграли олимпиаду по кибербезопасности в Тунисе

Сборную готовили на базе Центрального университета вместе с экспертами «Лаборатории Касперского», которые в 2025 г. уже привели команду к победе на аналогичных соревнованиях в Сингапуре. Школьников поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Наша сборная стала абсолютным чемпионом, – заявил Чернышенко. – Именно такой талантливой молодежи предстоит определять контуры цифрового будущего».