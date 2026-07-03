В Чернобыльской зоне отчуждения возник огненный смерч
В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области во время природных пожаров зафиксировали огненный смерч. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
На протяжении текущей недели ГСЧС Украины регулярно сообщала о крупных природных пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения. По данным ведомства, спасатели продолжают круглосуточную борьбу с возгораниями.
Чернобыльская зона отчуждения была создана после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. После эвакуации населения территория в радиусе 30 км вокруг станции была закрыта для свободного посещения из-за ее радиоактивного загрязнения.
13 апреля офис генерального прокурора Украины сообщал, что одна из компаний на протяжении нескольких лет незаконно выращивала зерновые культуры в зоне отчуждения. По данным следствия, речь идет о трех земельных участках общей площадью более 190 га в Вышгородском районе. Правоохранители утверждают, что земли были незаконно переведены в коммунальную собственность и переданы частной компании, которая с 2020 г. выращивала там кукурузу и пшеницу.