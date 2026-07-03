В Чернобыльской зоне отчуждения возник огненный смерч

13 апреля офис генерального прокурора Украины сообщал, что одна из компаний на протяжении нескольких лет незаконно выращивала зерновые культуры в зоне отчуждения. По данным следствия, речь идет о трех земельных участках общей площадью более 190 га в Вышгородском районе. Правоохранители утверждают, что земли были незаконно переведены в коммунальную собственность и переданы частной компании, которая с 2020 г. выращивала там кукурузу и пшеницу.