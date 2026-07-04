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Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная

Ведомости

Народная артистка России Екатерина Жемчужная, известная по фильмам «Карнавал» и «Вечный зов», скончалась на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба театра «Ромэн» в Telegram-канале.

Причиной смерти стала тромбоэмболия, рассказала «РИА Новости» ее дочь, актриса Ольга Жемчужная.

Жемчужная родилась в 1944 г. в Тульской области. В 1964 г. главный режиссер театра «Ромэн» Семен Баркан пригласил ее в труппу, с тех пор вся ее творческая жизнь была связана с этой сценой. На счету актрисы более 20 киноролей, среди которых – «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза», «Табор уходит в небо», «Королева Марго» и «Где находится нофелет?».

О дате, времени и месте прощания будет объявлено позже.

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