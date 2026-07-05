Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI914,9+0,32%RGBI112,08+0,12%CNY Бирж.11,49+0,24%IMOEX2 242,84-0,59%RGBITR747,47+0,21%
Главная / Общество /

Котяков: компании могут перейти на четырехдневную неделю при согласии работников

Ведомости

Российские работодатели и сотрудники могут по взаимному согласию устанавливать четырехдневную или шестидневную рабочую неделю, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости.

«Сегодняшние нормы трудового законодательства позволяют работодателю и работникам перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», – сказал Котяков (цитата по «РИА Новости»).

Каждая компания может выбрать оптимальный график через коллективный договор или индивидуальные соглашения с сотрудниками, добавил он.

В октябре 2025 г. министр подчеркивал, что жесткое закрепление четырехдневной недели на федеральном уровне не планируется. По его словам ожидать такого перехода не стоит из-за дефицита кадров в ряде отраслей. Он подчеркнул, что для многих предприятий сокращенная неделя чаще становится вынужденной мерой при временных трудностях .

В июне 2024 г. он исключил появление такого графика в Трудовом кодексе, отметив, что за переработки сверх нормы работодатель обязан платить больше. В 2023 г. глава Минтруда также заявлял, что не видит необходимости в законодательном сокращении рабочей недели.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте