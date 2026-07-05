Котяков: компании могут перейти на четырехдневную неделю при согласии работников
Российские работодатели и сотрудники могут по взаимному согласию устанавливать четырехдневную или шестидневную рабочую неделю, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости.
«Сегодняшние нормы трудового законодательства позволяют работодателю и работникам перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», – сказал Котяков (цитата по «РИА Новости»).
Каждая компания может выбрать оптимальный график через коллективный договор или индивидуальные соглашения с сотрудниками, добавил он.
В октябре 2025 г. министр подчеркивал, что жесткое закрепление четырехдневной недели на федеральном уровне не планируется. По его словам ожидать такого перехода не стоит из-за дефицита кадров в ряде отраслей. Он подчеркнул, что для многих предприятий сокращенная неделя чаще становится вынужденной мерой при временных трудностях .