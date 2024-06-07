Котяков: в России не собираются вводить шестидневную рабочую неделю
Котяков отметил, что в нынешних условиях у работодателя и работника есть возможность формировать удобный график работы. Министр напомнил о повышенной оплате при переработках, предусмотренной в трудовом законодательстве, и о возможности выхода на работу в выходные и праздничные дни при обоюдном согласии сторон.
«Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка – нет», – сказал министр.
В мае 2023 г. «Известия» писали об инициативе Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» по введению шестидневной рабочей неделю в России. Организация обратилась с соответствующим предложением к главе Минтруда. В Ассоциации сочли необходимым увеличить число рабочих дней в связи с санкциями против России и задачами, обозначенными президентом РФ Владимиром Путиным на 2023 г. Тогда Котяков также отверг идею введения в стране «шестидневки».