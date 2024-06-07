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Котяков: в России не собираются вводить шестидневную рабочую неделю

Ведомости

В России отсутствует вероятность введения шестидневной рабочей недели, действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Котяков отметил, что в нынешних условиях у работодателя и работника есть возможность формировать удобный график работы. Министр напомнил о повышенной оплате при переработках, предусмотренной в трудовом законодательстве, и о возможности выхода на работу в выходные и праздничные дни при обоюдном согласии сторон.

«Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка – нет», – сказал министр.

В мае 2023 г. «Известия» писали об инициативе Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» по введению шестидневной рабочей неделю в России. Организация обратилась с соответствующим предложением к главе Минтруда. В Ассоциации сочли необходимым увеличить число рабочих дней в связи с санкциями против России и задачами, обозначенными президентом РФ Владимиром Путиным на 2023 г. Тогда Котяков также отверг идею введения в стране «шестидневки».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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