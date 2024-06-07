Котяков: в России не собираются вводить шестидневную рабочую неделю

В мае 2023 г. «Известия» писали об инициативе Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» по введению шестидневной рабочей неделю в России. Организация обратилась с соответствующим предложением к главе Минтруда. В Ассоциации сочли необходимым увеличить число рабочих дней в связи с санкциями против России и задачами, обозначенными президентом РФ Владимиром Путиным на 2023 г. Тогда Котяков также отверг идею введения в стране «шестидневки».