Захарова напомнила Варшаве о сущности получателей польского оружия
ФСБ России обнародовала рассекреченные материалы об установлении личности и уничтожении одного из главарей УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) и организаторов Волынской резни – Дмитрия Клячкивского, известного под псевдонимами «Клим Савур» и «Охрим». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на этот документ, напомнила Варшаве, кому именно Польша поставляет оружие – «последователям убийц их же предков».
Советские спецслужбы еще до освобождения Украины от нацистов получали данные о сотрудничестве националистов с оккупантами. В спецсообщении от 4 августа 1943 г. начальник 4-го управления НКГБ Павел Судоплатов информировал о массовом истреблении поляков во Владимире-Волынском: «Во время богослужения в костелах бандеровцами было убито 11 ксендзов и до 2000 поляков».
В освобожденном Збараже чекисты нашли групповой снимок правления националистической организации «Сокол». В ходе отождествления был установлен Клячкивский – создатель вооруженных формирований на Волыни и в Полесье. В докладе от 10 июля 1944 г. уточнялось, что он командующий УПА «Клим Савур».
Клячкивского ликвидировали в феврале 1945 г. в районе села Суска Ровенской области. В результате перестрелки были убиты трое бандитов. Среди них опознали «Клима Савура». Операцию проводило НКГБ совместно с войсками НКВД.
В МИД РФ прокомментировали, что сейчас на Украине государственном уровне почитают преступников ОУН-УПА, включая Клячкивского и «ему подобных». Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, «представители киевского режима и националистических формирований называют их своими «героями», но история навсегда запомнит их как преступников и убийц».
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого Орла – из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА». 27 июня польский министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал ошибкой решение президента Навроцкого.