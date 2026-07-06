Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR70,04-0,16%CNY Бирж.11,517+0,23%IMOEX2 235,42-0,33%RTSI911,87-0,33%RGBI112,11+0,14%RGBITR747,67+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Захарова напомнила Варшаве о сущности получателей польского оружия

Ведомости

ФСБ России обнародовала рассекреченные материалы об установлении личности и уничтожении одного из главарей УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) и организаторов Волынской резни – Дмитрия Клячкивского, известного под псевдонимами «Клим Савур» и «Охрим». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на этот документ, напомнила Варшаве, кому именно Польша поставляет оружие – «последователям убийц их же предков».

Советские спецслужбы еще до освобождения Украины от нацистов получали данные о сотрудничестве националистов с оккупантами. В спецсообщении от 4 августа 1943 г. начальник 4-го управления НКГБ Павел Судоплатов информировал о массовом истреблении поляков во Владимире-Волынском: «Во время богослужения в костелах бандеровцами было убито 11 ксендзов и до 2000 поляков».

В освобожденном Збараже чекисты нашли групповой снимок правления националистической организации «Сокол». В ходе отождествления был установлен Клячкивский – создатель вооруженных формирований на Волыни и в Полесье. В докладе от 10 июля 1944 г. уточнялось, что он командующий УПА «Клим Савур».

Володин: кумиры Зеленского выдают в нем предателя и неонациста

Политика / Международные отношения

Клячкивского ликвидировали в феврале 1945 г. в районе села Суска Ровенской области. В результате перестрелки были убиты трое бандитов. Среди них опознали «Клима Савура». Операцию проводило НКГБ совместно с войсками НКВД.

В МИД РФ прокомментировали, что сейчас на Украине государственном уровне почитают преступников ОУН-УПА, включая Клячкивского и «ему подобных». Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, «представители киевского режима и националистических формирований называют их своими «героями», но история навсегда запомнит их как преступников и убийц».

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого Орла – из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА». 27 июня польский министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал ошибкой решение президента Навроцкого.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её