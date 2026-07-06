ФСБ России обнародовала рассекреченные материалы об установлении личности и уничтожении одного из главарей УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) и организаторов Волынской резни – Дмитрия Клячкивского, известного под псевдонимами «Клим Савур» и «Охрим». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на этот документ, напомнила Варшаве, кому именно Польша поставляет оружие – «последователям убийц их же предков».