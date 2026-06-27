Глава МИД Польши назвал ошибкой лишение Зеленского ордена Белого орла
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал ошибкой лишение президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла. Об этом он сказал в интервью телеканалу TVN24.
По словам министра, действия Варшавы лишили страну диалога с Украиной. Ответ Польши, по словам Сикорского, был неадекватным, потому что унизил Зеленского.
«Если бы президент [Польши Кароль] Навроцкий спросил меня, я бы посоветовал что-то другое», – сказал Сикорский, отметив, что между Варшавой и Киевом просто возникли исторические разногласия.
Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).