Суд в Тбилиси приговорил экс-министра обороны Ахалаю к 2,5 года колонии
Тбилисский городской суд признал бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалаю виновным по делу о публичных призывах к насильственной смене власти и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. Об этом сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».
По версии обвинения, основанием для уголовного преследования стали заявления Ахалаи, сделанные во время судебного заседания 16 февраля. Следствие утверждало, что бывший министр заявил о необходимости свержения основателя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили.
На момент оглашения приговора Ахалая в зале суда не присутствовал. Уголовное дело было возбуждено по ст. 317 УК Грузии, предусматривающей ответственность за публичные призывы к насильственной смене конституционного строя и свержению государственной власти. Максимальное наказание по данной статье составляет до трех лет лишения свободы.
В декабре 2025 г. Ахалаю задержали в Грузии по делу о штурме президентского дворца в октябре. Спецслужба подозревает бывшего министра в организации штурма, произошедшего 4 октября. Он руководил протестом через социальные сети, считают силовики. Ахалая был допрошен в качестве свидетеля 10 октября. Позже служба обнаружила запись телефонного разговора между Ахалаей и одним из фигурантов дела, оперным певцом и политиком Паатой Бурчуладзе, где они предположительно обсуждали «свержение правительства». Попытка захватить президентский дворец была предпринята протестующими 4 октября в Тбилиси. МВД Грузии возбудило уголовное дело по фактам нападения на полицейских, призывов к насильственному изменению власти, повреждения имущества и попытки захвата стратегического объекта. К 17 октября стало известно, что сотрудники МВД Грузии задержали по делу о штурме дворца 62 человека.