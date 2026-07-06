Суд в Тбилиси приговорил экс-министра обороны Ахалаю к 2,5 года колонии

В декабре 2025 г. Ахалаю задержали в Грузии по делу о штурме президентского дворца в октябре. Спецслужба подозревает бывшего министра в организации штурма, произошедшего 4 октября. Он руководил протестом через социальные сети, считают силовики. Ахалая был допрошен в качестве свидетеля 10 октября. Позже служба обнаружила запись телефонного разговора между Ахалаей и одним из фигурантов дела, оперным певцом и политиком Паатой Бурчуладзе, где они предположительно обсуждали «свержение правительства». Попытка захватить президентский дворец была предпринята протестующими 4 октября в Тбилиси. МВД Грузии возбудило уголовное дело по фактам нападения на полицейских, призывов к насильственному изменению власти, повреждения имущества и попытки захвата стратегического объекта. К 17 октября стало известно, что сотрудники МВД Грузии задержали по делу о штурме дворца 62 человека.