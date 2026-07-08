Объем учебной нагрузки младшеклассников изменится с 1 сентября

5 июля глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил «РИА Новости», что ведомство утвердит новый федеральный государственный образовательный стандарт для 10-х и 11-х классов в июле 2026 г. Он вступит в силу с 1 сентября 2027 г. Обновленные программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. В перечень метапредметных результатов обучения включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта.