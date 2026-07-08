Объем учебной нагрузки младшеклассников изменится с 1 сентября
С 1 сентября изменится объем нагрузки для учеников начальной школы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ Минпросвещения.
За четыре года обучения общий объем аудиторных занятий должен составлять не менее 2966 и не более 3305 академических часов. Ранее эти границы были 2954 и 3345 часов соответственно.
7 июля ТАСС со ссылкой на письмо Минпросвещения писал, что с 1 сентября в первых классах российских школ отменят домашние задания.
5 июля глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил «РИА Новости», что ведомство утвердит новый федеральный государственный образовательный стандарт для 10-х и 11-х классов в июле 2026 г. Он вступит в силу с 1 сентября 2027 г. Обновленные программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. В перечень метапредметных результатов обучения включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта.