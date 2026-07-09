Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TNSE2 690-1,47%CNY Бирж.00%IMOEX2 200,47-0,91%RTSI907,29-0,92%RGBI112,98+0,12%RGBITR754,11+0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Россияне старше 50 лет готовы к отношениям независимо от уровня дохода партнера

Ведомости

Россияне в возрасте старше 50 лет готовы строить отношения с партнером независимо от его уровня дохода, но ожидают от него финансовой зрелости. Об этом говорится в совместном исследовании социальной сети «Одноклассники» и НПФ «Будущее».

Люди старшего возраста не демонстрируют завышенных финансовых ожиданий. Для 35,6% опрошенных заработок спутника жизни не имеет никакого значения. Около 13% респондентов назвали достаточным доход партнера в 50 000 руб. в месяц, 23,2% – от 50 000 до 100 000 руб., 12,5% – от 100 000 до 150 000 руб. Заработок выше 150 000 руб важен для 15,7% участников опроса.

Исследование показало, что для людей старше 50 лет наиболее важным является отсутствие долгов у партнера (22,6%). Затем следует умение планировать бюджет (20,9%), готовность открыто обсуждать финансовые вопросы (20,5%), а также рациональное отношение к расходам (18,5%) и наличие сбережений (9,9%). Только 7,6% россиян не придают всему этому значения.

По данным опроса в России больше половины людей в зрелом возрасте (52,8%) выступают за совместное ведение бюджета. Большинство (71,5%) считают важным, чтобы оба партнера одинаково относились к планированию финансов и трат. Кроме того, 60% респондентов уверены, что финансовое благополучие семьи напрямую влияет на стабильность отношений.

23 апреля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в России доля сотрудников в возрасте старше 60 лет достигла 12% от всех занятых, в то время как доля молодежи в возрасте 23–30 лет составила только 11%. Традиционно наиболее вовлеченными в экономику считаются люди в возрасте 30–39 лет, их доля 25%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её