Россияне старше 50 лет готовы к отношениям независимо от уровня дохода партнера

23 апреля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в России доля сотрудников в возрасте старше 60 лет достигла 12% от всех занятых, в то время как доля молодежи в возрасте 23–30 лет составила только 11%. Традиционно наиболее вовлеченными в экономику считаются люди в возрасте 30–39 лет, их доля 25%.