Россияне старше 50 лет готовы к отношениям независимо от уровня дохода партнера
Россияне в возрасте старше 50 лет готовы строить отношения с партнером независимо от его уровня дохода, но ожидают от него финансовой зрелости. Об этом говорится в совместном исследовании социальной сети «Одноклассники» и НПФ «Будущее».
Люди старшего возраста не демонстрируют завышенных финансовых ожиданий. Для 35,6% опрошенных заработок спутника жизни не имеет никакого значения. Около 13% респондентов назвали достаточным доход партнера в 50 000 руб. в месяц, 23,2% – от 50 000 до 100 000 руб., 12,5% – от 100 000 до 150 000 руб. Заработок выше 150 000 руб важен для 15,7% участников опроса.
Исследование показало, что для людей старше 50 лет наиболее важным является отсутствие долгов у партнера (22,6%). Затем следует умение планировать бюджет (20,9%), готовность открыто обсуждать финансовые вопросы (20,5%), а также рациональное отношение к расходам (18,5%) и наличие сбережений (9,9%). Только 7,6% россиян не придают всему этому значения.
По данным опроса в России больше половины людей в зрелом возрасте (52,8%) выступают за совместное ведение бюджета. Большинство (71,5%) считают важным, чтобы оба партнера одинаково относились к планированию финансов и трат. Кроме того, 60% респондентов уверены, что финансовое благополучие семьи напрямую влияет на стабильность отношений.
23 апреля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в России доля сотрудников в возрасте старше 60 лет достигла 12% от всех занятых, в то время как доля молодежи в возрасте 23–30 лет составила только 11%. Традиционно наиболее вовлеченными в экономику считаются люди в возрасте 30–39 лет, их доля 25%.