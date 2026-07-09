В возрасте 75 лет умерла британская певица Бонни Тайлер

Бонни Тайлер (настоящее имя – Гейнор Хопкинс) родилась в июне 1951 г. в Великобритании. В интервью BBC Radio Wales артистка признавалась, что ей никогда особо не нравилось настоящее имя, поэтому она сначала сменила его на Шерен. Но при подписании первого контракта со звукозаписывающей компанией ей предложили изменить его еще раз. Тогда певица взяла газету и постаралась записать все встретившиеся имена в один список, а все фамилии – в другой. Так и получился псевдоним. Музыкальную карьеру Тайлер начала в 1970-х гг., а первым крупным успехом стала композиция «Lost In France», выпущенная в 1976 г. В 2013 г. Тайлер представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение» с песней «Believe In Me». Но тогда она заняла 19-е место из 26 участников.