В возрасте 75 лет умерла британская певица Бонни Тайлер
Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет. Сообщение о смерти исполнительницы хитов «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» и «It's a Heartache» опубликовано на ее официальном сайте.
«Семья и команда Бонни с тяжелым сердцем сообщают, что она неожиданно скончалась прошлой ночью в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она лечилась», – говорится в сообщении.
По данным BBC, в мае певицу экстренно госпитализировали в Португалии, где ей провели операцию на кишечнике. После вмешательства артистку ввели в искусственную кому. Позднее ее представитель сообщил, что Тайлер вышла из комы, однако продолжала находиться в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии. При этом врачи отмечали положительную динамику и выражали уверенность в ее выздоровлении, несмотря на медленный прогресс.
Бонни Тайлер (настоящее имя – Гейнор Хопкинс) родилась в июне 1951 г. в Великобритании. В интервью BBC Radio Wales артистка признавалась, что ей никогда особо не нравилось настоящее имя, поэтому она сначала сменила его на Шерен. Но при подписании первого контракта со звукозаписывающей компанией ей предложили изменить его еще раз. Тогда певица взяла газету и постаралась записать все встретившиеся имена в один список, а все фамилии – в другой. Так и получился псевдоним. Музыкальную карьеру Тайлер начала в 1970-х гг., а первым крупным успехом стала композиция «Lost In France», выпущенная в 1976 г. В 2013 г. Тайлер представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение» с песней «Believe In Me». Но тогда она заняла 19-е место из 26 участников.