Правозащитника Пономарева заочно приговорили к 5,5 года колонии

В конце августа 2022 г. включенный в реестр СМИ-иноагентов правозащитник Пономарев направил жалобу в Конституционный суд (КС). Он хотел оспорить положения закона, которые обязывают человека после включения в соответствующий реестр маркировать себя СМИ – иностранным агентом в любой публикации. Однако в ноябре 2022 г. КС не принял к рассмотрению жалобу Пономарева. Представители ведомства в судах, где он пытался оспорить свой статус, объясняли свое решение тем, что Пономарев получил деньги из-за рубежа и публиковал свою позицию о ситуации с защитой прав человека в России.