Правозащитника Пономарева заочно приговорили к 5,5 года колонии
Хорошевский суд Москвы заочно назначил правозащитнику Льву Пономареву
Пономарева признали виновным по ч. 2 ст. 330.1 (нарушение порядка деятельности иноагента) и ч. 3 ст. 284.1 (организация деятельности иностранной или международной организации, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ). Ему также запретили заниматься администрированием сайтов сроком на 9 лет.
По данным суда, уголовное дело связано с деятельностью «Института имени Андрея Сахарова
14 июля 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Закон позволяет объявлять иностранными агентами всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах».
В конце августа 2022 г. включенный в реестр СМИ-иноагентов правозащитник Пономарев направил жалобу в Конституционный суд (КС). Он хотел оспорить положения закона, которые обязывают человека после включения в соответствующий реестр маркировать себя СМИ – иностранным агентом в любой публикации. Однако в ноябре 2022 г. КС не принял к рассмотрению жалобу Пономарева. Представители ведомства в судах, где он пытался оспорить свой статус, объясняли свое решение тем, что Пономарев получил деньги из-за рубежа и публиковал свою позицию о ситуации с защитой прав человека в России.