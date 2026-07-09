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Правозащитника Пономарева заочно приговорили к 5,5 года колонии

Ведомости

Хорошевский суд Москвы заочно назначил правозащитнику Льву Пономареву (считается в России иноагентом), наказание в виде 5,5 года лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Пономарева признали виновным по ч. 2 ст. 330.1 (нарушение порядка деятельности иноагента) и ч. 3 ст. 284.1 (организация деятельности иностранной или международной организации, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ). Ему также запретили заниматься администрированием сайтов сроком на 9 лет.

По данным суда, уголовное дело связано с деятельностью «Института имени Андрея Сахарова (организация признана нежелательной на территории РФ)», который был включен в российский перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной. Как установило следствие, Пономарев организовал работу этой структуры во Франции. Кроме того, в рамках процесса рассматривались эпизоды, связанные с нарушением требований законодательства об иностранных агентах.

14 июля 2022 г. президент России Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Закон позволяет объявлять иностранными агентами всех, кто получает поддержку из-за рубежа или находится «под иностранным влиянием в иных формах».

В конце августа 2022 г. включенный в реестр СМИ-иноагентов правозащитник Пономарев направил жалобу в Конституционный суд (КС). Он хотел оспорить положения закона, которые обязывают человека после включения в соответствующий реестр маркировать себя СМИ – иностранным агентом в любой публикации. Однако в ноябре 2022 г. КС не принял к рассмотрению жалобу Пономарева. Представители ведомства в судах, где он пытался оспорить свой статус, объясняли свое решение тем, что Пономарев получил деньги из-за рубежа и публиковал свою позицию о ситуации с защитой прав человека в России.

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