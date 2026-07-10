Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI895,09-1,34%RGBI113,34-0,08%CNY Бирж.11,303+0,46%IMOEX2 157,44-1,34%RGBITR756,68-0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Гособвинение запросило 2,5 года для экс-гендиректора ФК «Торпедо» Скородумова

Ведомости

Прокурор запросил у Симоновского районного суда Москвы наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года для бывшего гендиректора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова, передает ТАСС.

«Прошу признать Скородумова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение трех лет», – сказала прокурор.

При этом сотрудничество обвиняемого со следствием и наличие у него малолетних детей предлагалось учесть в качестве смягчающих обстоятельств. Защита также отмечала, что «ошибиться может каждый», и вновь напомнила, что Скородумов признал вину в полном объеме, а также проявил раскаялся.

Скородумов признал вину 18 мая. Его обвиняют по семи эпизодам преступлений, предусмотренных по ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на семь лет.

Уголовное дело возбуждено против Скородумова и владельца «Торпедо» Леонида Соболева. Следствие считает, что злоумышленники в составе организованной группы совершили преступления с марта по май 2025 г. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» вознаграждения на сумму более 1 млн руб. за выполнение определенных действий. В частности, за обеспечение победы команды и назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте