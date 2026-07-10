Гособвинение запросило 2,5 года для экс-гендиректора ФК «Торпедо» Скородумова
Прокурор запросил у Симоновского районного суда Москвы наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года для бывшего гендиректора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова, передает ТАСС.
«Прошу признать Скородумова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, с запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение трех лет», – сказала прокурор.
При этом сотрудничество обвиняемого со следствием и наличие у него малолетних детей предлагалось учесть в качестве смягчающих обстоятельств. Защита также отмечала, что «ошибиться может каждый», и вновь напомнила, что Скородумов признал вину в полном объеме, а также проявил раскаялся.
Скородумов признал вину 18 мая. Его обвиняют по семи эпизодам преступлений, предусмотренных по ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по ней – лишение свободы на семь лет.
Уголовное дело возбуждено против Скородумова и владельца «Торпедо» Леонида Соболева. Следствие считает, что злоумышленники в составе организованной группы совершили преступления с марта по май 2025 г. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» вознаграждения на сумму более 1 млн руб. за выполнение определенных действий. В частности, за обеспечение победы команды и назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.