Экс-гендиректор ФК «Торпедо» Скородумов сознался в подкупе арбитров

По данным следствия, злоумышленники в составе организованной группы вместе с соучастниками совершили преступления с марта по май 2025 г. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» вознаграждения на сумму более 1 млн руб. за выполнение определенных действий. В частности, за обеспечение победы команды и назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Так фигуранты пытались повлиять на результат по меньшей мере трех игр.