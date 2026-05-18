Экс-гендиректор ФК «Торпедо» Скородумов сознался в подкупе арбитров
Бывший генеральный директор столичного футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов признался в подкупе арбитров. Его дело суд рассмотрит в особом порядке, сообщил ТАСС.
В Симоновский суд Москвы, где слушается дело, поступило ходатайство гособвинителя о рассмотрении дела в особом порядке. Это подразумевает, что подсудимый полностью признал вину и оказывает помощь следствию.
Скородумов обвиняется по семи эпизодам преступлений, предусмотренных по ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, совершенное организованной группой). Ему грозит лишение свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности.
Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в отношении Скородумова и владельца «Торпедо» Леонида Соболева 20 июня 2025 г. Их задержали и провели обыски в жилых и офисных помещениях.
По данным следствия, злоумышленники в составе организованной группы вместе с соучастниками совершили преступления с марта по май 2025 г. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» вознаграждения на сумму более 1 млн руб. за выполнение определенных действий. В частности, за обеспечение победы команды и назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Так фигуранты пытались повлиять на результат по меньшей мере трех игр.
7 января газета «Ведомости. Спорт» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова писала, что в ходе следствия Скородумов якобы назвал фамилии 12 судей, которым давал взятки. Тот же источник в конце декабря сообщил, что в получении взяток от представителей «Торпедо» признались арбитры Егор Егоров и Юрий Карпов. Но влияние на результаты матчей, которые позволили «Торпедо» набрать необходимые для выхода в РПЛ очки, они опровергли.