Суд закрыл рассмотрение дела экс-сотрудников Telegram-канала «Baza»

18 сентября Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест для Трифонова. Решением суда ему также запрещено общаться с участниками судопроизводства, за исключением следователя и адвоката, а также выходить в интернет.