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Суд закрыл рассмотрение дела экс-сотрудников Telegram-канала «Baza»

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дело о взятках в отношении экс-сотрудников Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и Татьяны Лукьяновой, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Дело ведется по п. «а» ч. 4 ст. 291 и пп. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Заседание проводится в закрытом режиме.

11 сентября 2025 г. старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» Сергей Ковалев признался, что получил взятку от журналистов Baza, и начал сотрудничество со следствием. До этого вину признавали и другие правоохранители, которые проходят по этому делу.

18 сентября Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест для Трифонова. Решением суда ему также запрещено общаться с участниками судопроизводства, за исключением следователя и адвоката, а также выходить в интернет.

Об уголовном деле против Трифонова стало известно 22 июля. Тогда СМИ сообщали о прошедших обысках в редакции Baza и в квартире Трифонова. Позднее Следственный комитет России (СКР) подтвердил его задержание, как и задержание Лукьяновой.

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