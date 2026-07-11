В Крыму ограничили подачу воды из-за аварии на сетях

В Симферополе воду ограничили ориентировочно до 14:00 мск – под отключение попали несколько улиц в разных районах города, а также прилегающие переулки. В Феодосии также до 14:00 мск без воды остались жители ряда улиц. В Керчи время ограничения продлено до 17:00 мск. В ряде других муниципалитетов отключения связаны с работами на сетях «Крымэнерго».