В Крыму ограничили подачу воды из-за аварии на сетях
В Крыму ограничили подачу воды в нескольких городах и районах полуострова из-за аварийно-ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает ГУП «Вода Крыма». Временные перебои с водоснабжением 11 июля затронули Симферополь, Алушту, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Красноперекопский, Сакский и Феодосийский филиалы.
В Симферополе воду ограничили ориентировочно до 14:00 мск – под отключение попали несколько улиц в разных районах города, а также прилегающие переулки. В Феодосии также до 14:00 мск без воды остались жители ряда улиц. В Керчи время ограничения продлено до 17:00 мск. В ряде других муниципалитетов отключения связаны с работами на сетях «Крымэнерго».
В некоторых филиалах организовали подвоз воды. Ориентировочное время завершения работ варьируется от 13:00 до 17:00 мск в зависимости от района.
Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове сохраняется напряженная ситуация с топливом и электричеством. Говоря об электроснабжении, глава республики предупредил, что точных графиков подачи электроэнергии пока не будет. На совещании с членами правительства 8 июля президент России Владимир Путин дал поручение о скорейшей поддержке населения Крымского полуострова и туристов.
Правительство выделит более 4,3 млрд руб. на поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя.