Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,317+0,59%KAZT271-1,6%UTAR8,14-0,37%IMOEX2 145,65-1,88%RTSI881,67-2,82%RGBI113,22-0,1%RGBITR756,68+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Крыму ограничили подачу воды из-за аварии на сетях

Ведомости

В Крыму ограничили подачу воды в нескольких городах и районах полуострова из-за аварийно-ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает ГУП «Вода Крыма». Временные перебои с водоснабжением 11 июля затронули Симферополь, Алушту, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Красноперекопский, Сакский и Феодосийский филиалы.

В Симферополе воду ограничили ориентировочно до 14:00 мск – под отключение попали несколько улиц в разных районах города, а также прилегающие переулки. В Феодосии также до 14:00 мск без воды остались жители ряда улиц. В Керчи время ограничения продлено до 17:00 мск. В ряде других муниципалитетов отключения связаны с работами на сетях «Крымэнерго».

В некоторых филиалах организовали подвоз воды. Ориентировочное время завершения работ варьируется от 13:00 до 17:00 мск в зависимости от района.

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове сохраняется напряженная ситуация с топливом и электричеством. Говоря об электроснабжении, глава республики предупредил, что точных графиков подачи электроэнергии пока не будет. На совещании с членами правительства 8 июля президент России Владимир Путин дал поручение о скорейшей поддержке населения Крымского полуострова и туристов.

Правительство выделит более 4,3 млрд руб. на поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь