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Кабмин выделил 4,3 млрд рублей на поддержку турсферы Крыма и Севастополя

Ведомости

Правительство выделит более 4,3 млрд руб. на поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя. Об этом сообщается на сайте кабмина. Распоряжение о выделении средств уже подписано. Из общей суммы Крым получит свыше 3,7 млрд руб., Севастополь – 584,5 млн руб. Деньги из резервного фонда кабмина предназначены для единовременных выплат сотрудникам более 4600 предприятий туристической отрасли, которые столкнулись с трудностями из-за снижения турпотока на фоне действий ВСУ.

Вопрос о выделении финансирования рассмотрели на заседании правительства 9 июля.

8 июля глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ситуация с обеспечением Крыма топливом и электроэнергией остается сложной. Он предупредил, что точных графиков подачи электроэнергии пока не предвидится. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 8 июля поручил поддержать жителей Крымского полуострова и тех, кто приезжает туда отдохнуть, «сейчас, а не когда-нибудь позже».

Вице-премьер Александр Новак 7 июля на совещании в ситуационном центре правительства заявил, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается напряженной из-за летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ. В кабмине рассматриваются дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктами.

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