Кабмин выделил 4,3 млрд рублей на поддержку турсферы Крыма и Севастополя

Правительство выделит более 4,3 млрд руб. на поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя. Об этом сообщается на сайте кабмина. Распоряжение о выделении средств уже подписано. Из общей суммы Крым получит свыше 3,7 млрд руб., Севастополь – 584,5 млн руб. Деньги из резервного фонда кабмина предназначены для единовременных выплат сотрудникам более 4600 предприятий туристической отрасли, которые столкнулись с трудностями из-за снижения турпотока на фоне действий ВСУ.