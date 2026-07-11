Кабмин выделил 4,3 млрд рублей на поддержку турсферы Крыма и Севастополя
Правительство выделит более 4,3 млрд руб. на поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя. Об этом сообщается на сайте кабмина. Распоряжение о выделении средств уже подписано. Из общей суммы Крым получит свыше 3,7 млрд руб., Севастополь – 584,5 млн руб. Деньги из резервного фонда кабмина предназначены для единовременных выплат сотрудникам более 4600 предприятий туристической отрасли, которые столкнулись с трудностями из-за снижения турпотока на фоне действий ВСУ.
Вопрос о выделении финансирования рассмотрели на заседании правительства 9 июля.
8 июля глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ситуация с обеспечением Крыма топливом и электроэнергией остается сложной. Он предупредил, что точных графиков подачи электроэнергии пока не предвидится. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 8 июля поручил поддержать жителей Крымского полуострова и тех, кто приезжает туда отдохнуть, «сейчас, а не когда-нибудь позже».
Вице-премьер Александр Новак 7 июля на совещании в ситуационном центре правительства заявил, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается напряженной из-за летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ. В кабмине рассматриваются дополнительные меры для насыщения рынка нефтепродуктами.