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СК возбудил дело после атаки беспилотников на Московскую область

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту ночной массированной атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Петренко отметила, что украинские боевики атаковали несколько районов Подмосковья с помощью БПЛА. В поселке Пионерский в Истре разрушены пять домов, повреждены пять машин, погибли три человека. Еще одна женщина может находиться под завалами. Трое пострадавших получили помощь.

В Солнечногорске поврежден многоквартирный дом, разрушения также зафиксированы в Можайском районе. Следователи осмотрели места происшествий, опросили очевидцев и пострадавших. Назначены экспертизы по найденным фрагментам дронов. Действиям украинских командиров дадут правовую оценку.‍

Что известно о ночных украинских атаках на Московский регион

Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в ночь на 13 июля силы ПВО и РЭБ нейтрализовали в небе над регионом 81 украинский беспилотник. БПЛА были сбиты над Одинцовом, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступином, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной. Глава региона также отмечал, что в Солнечногорске пострадали два человека. Прокуратура Московской области запустила горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи в связи с ночной атакой украинских беспилотников на регион.

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