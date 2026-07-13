СК возбудил дело после атаки беспилотников на Московскую область

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в ночь на 13 июля силы ПВО и РЭБ нейтрализовали в небе над регионом 81 украинский беспилотник. БПЛА были сбиты над Одинцовом, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступином, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной. Глава региона также отмечал, что в Солнечногорске пострадали два человека. Прокуратура Московской области запустила горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи в связи с ночной атакой украинских беспилотников на регион.