Экс-глава «Торпедо» получил два года за подкуп арбитров

«Торпедо» заняло второе место и вернулось в РПЛ, но в июле 2025 г. КДК РФС исключил клуб из лиги за попытку организации договорных матчей и оштрафовал на 5 млн руб. Скородумова также отстранили от футбольной деятельности на 10 лет.