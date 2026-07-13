Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VKCO166,95-0,6%CNY Бирж.11,301-0,15%IMOEX2 197,1+2,4%RTSI902,81+2,4%RGBI112,88-0,4%RGBITR754,45-0,29%
Главная / Общество /

Экс-глава «Торпедо» получил два года за подкуп арбитров

Ведомости

Симоновский суд Москвы приговорил экс-гендиректора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова к двум годам колонии общего режима по ч. 3 ст. 184 УК РФ (подкуп спортивных арбитров). Ему также запрещено заниматься спортивной деятельностью три года, пишет «РИА Новости».

Речь шла о подкупе 13 арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей Первой лиги в сезоне 2024–2025 гг. Суммы вознаграждений составляли от 500 000 руб. до 3 млн руб. Скородумов признал вину и заключил досудебное соглашение, дело рассматривалось в особом порядке. Совладелец клуба Леонид Соболев и бухгалтер Ирина Волкова вину не признают, находятся в СИЗО, следствие по их делу продолжается.

«Торпедо» заняло второе место и вернулось в РПЛ, но в июле 2025 г. КДК РФС исключил клуб из лиги за попытку организации договорных матчей и оштрафовал на 5 млн руб. Скородумова также отстранили от футбольной деятельности на 10 лет.

Скородумов признал вину 18 мая. 10 июля ТАСС писал, что прокурор запрашивал у Симоновского суда 2,5 года лишения свободы для Скородумова. Сотрудничество обвиняемого со следствием и наличие у него малолетних детей предлагалось учесть в качестве смягчающих обстоятельств.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь