Экс-глава «Торпедо» получил два года за подкуп арбитров
Симоновский суд Москвы приговорил экс-гендиректора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова к двум годам колонии общего режима по ч. 3 ст. 184 УК РФ (подкуп спортивных арбитров). Ему также запрещено заниматься спортивной деятельностью три года, пишет «РИА Новости».
Речь шла о подкупе 13 арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей Первой лиги в сезоне 2024–2025 гг. Суммы вознаграждений составляли от 500 000 руб. до 3 млн руб. Скородумов признал вину и заключил досудебное соглашение, дело рассматривалось в особом порядке. Совладелец клуба Леонид Соболев и бухгалтер Ирина Волкова вину не признают, находятся в СИЗО, следствие по их делу продолжается.
«Торпедо» заняло второе место и вернулось в РПЛ, но в июле 2025 г. КДК РФС исключил клуб из лиги за попытку организации договорных матчей и оштрафовал на 5 млн руб. Скородумова также отстранили от футбольной деятельности на 10 лет.