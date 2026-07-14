Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

После начала спецоперации Агалакова подала заявление об увольнении с «Первого канала», объяснив, что на это решение повлияли не только события вокруг Украины, но и личные причины. При внесении журналистки в реестр Минюст заявил, что она участвовала в создании материалов других иностранных агентов и распространяла недостоверную информацию о решениях и действиях российских властей.