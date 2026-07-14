Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента
Савеловский райсуд Москвы назначил журналистке Жанне Агалаковой (признана в РФ иноагентом) штраф в размере 50 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Агалакову признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Штраф в 50 000 руб. – максимальный для граждан.
Минюст включил Агалакову в реестр иностранных агентов в феврале 2025 г. Журналистка более 20 лет работала корреспондентом и телеведущей «Первого канала», а в конце 1990-х гг. также вела программу «Сегодня» на НТВ. В разные годы она работала собственным корреспондентом «Первого канала» в Париже и Нью-Йорке.
После начала спецоперации Агалакова подала заявление об увольнении с «Первого канала», объяснив, что на это решение повлияли не только события вокруг Украины, но и личные причины. При внесении журналистки в реестр Минюст заявил, что она участвовала в создании материалов других иностранных агентов и распространяла недостоверную информацию о решениях и действиях российских властей.