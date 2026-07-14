Жителям Крыма будут бесплатно выдавать баллонный газ в период действия режима ЧС
В Крыму газ в баллонах будет выдаваться населению бесплатно в период действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.
«Принял решение, что в период действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно. На этой неделе мы распределим по республике порядка 4000 баллонов», – написал он.
По словам Аксенова, в первую очередь власти обеспечат газом социально незащищенные категории граждан. Он отметил, что ситуация не будет решена одномоментно, но потребность населения планируется удовлетворить в кратчайшие сроки.
13 июля глава Крыма заявил, что чиновники и депутаты, которые в условиях кризиса предпочтут «отсидеться в кустах», не смогут рассчитывать на карьерный рост в регионе. Аксенов подчеркнул, что задача представителей власти всех уровней – разделить с жителями республики возникающие трудности. Это, по его словам, позволит Крыму, как и в 2014 г., «вместе пройти испытание с честью».
11 июля в Крыму началась свободная продажа топлива на 99 автозаправочных станциях (АЗС). Региональное минэнерго опубликовало перечень таких АЗС, на некоторых из них доступен только один вид топлива. В списке перечислены такие крупные города, как Симферополь, Ялта, Керчь, Евпатория и Феодосия.