Жителям Крыма будут бесплатно выдавать баллонный газ в период действия режима ЧС

13 июля глава Крыма заявил, что чиновники и депутаты, которые в условиях кризиса предпочтут «отсидеться в кустах», не смогут рассчитывать на карьерный рост в регионе. Аксенов подчеркнул, что задача представителей власти всех уровней – разделить с жителями республики возникающие трудности. Это, по его словам, позволит Крыму, как и в 2014 г., «вместе пройти испытание с честью».