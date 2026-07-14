Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,486+1,39%BLNG6,38-0,47%ARSA5,74-1,88%IMOEX2 163,79-0,03%RTSI879,64-1,15%RGBI112,59-0,07%RGBITR752,83-0,03%
Главная / Общество /

Жителям Крыма будут бесплатно выдавать баллонный газ в период действия режима ЧС

Ведомости

В Крыму газ в баллонах будет выдаваться населению бесплатно в период действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Принял решение, что в период действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно. На этой неделе мы распределим по республике порядка 4000 баллонов», – написал он.

По словам Аксенова, в первую очередь власти обеспечат газом социально незащищенные категории граждан. Он отметил, что ситуация не будет решена одномоментно, но потребность населения планируется удовлетворить в кратчайшие сроки.

13 июля глава Крыма заявил, что чиновники и депутаты, которые в условиях кризиса предпочтут «отсидеться в кустах», не смогут рассчитывать на карьерный рост в регионе. Аксенов подчеркнул, что задача представителей власти всех уровней – разделить с жителями республики возникающие трудности. Это, по его словам, позволит Крыму, как и в 2014 г., «вместе пройти испытание с честью».

11 июля в Крыму началась свободная продажа топлива на 99 автозаправочных станциях (АЗС). Региональное минэнерго опубликовало перечень таких АЗС, на некоторых из них доступен только один вид топлива. В списке перечислены такие крупные города, как Симферополь, Ялта, Керчь, Евпатория и Феодосия.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте