ФНС предъявила Блиновской новое требование на 16 000 рублей

В марте 2025 г. суд приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы по делу о легализации денежных средств и незаконном обороте средств платежей. Ей также назначили штраф в размере 1 млн руб. и запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет. Кроме того, в доход государства было взыскано 587 млн руб. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до четырех с половиной лет лишения свободы.