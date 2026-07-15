ФНС предъявила Блиновской новое требование на 16 000 рублей
Федеральная налоговая служба предъявила блогеру Елене Блиновской новое требование в рамках дела о банкротстве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, речь идет о недоимке по НДФЛ с банковских вкладов за 2023 г. в размере около 16 000 руб. Требование управления ФНС по Кировской области будет рассмотрено без проведения судебного заседания и вызова участников процесса.
В конце 2024 г. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и ввел процедуру реализации имущества.
В марте 2025 г. суд приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы по делу о легализации денежных средств и незаконном обороте средств платежей. Ей также назначили штраф в размере 1 млн руб. и запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет. Кроме того, в доход государства было взыскано 587 млн руб. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до четырех с половиной лет лишения свободы.