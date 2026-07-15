Мигрантов в России обяжут покупать телефон
Иностранных граждан, прибывающих в Россию на длительный срок, в том числе для трудовой деятельности, планируется обязать приобретать мобильный телефон. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по международным делам сообщил статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.
Мобильное устройство станет частью системы контроля за пребыванием иностранцев в стране. Зубов уточнил, что мера особенно касается мигрантов, которые приехали работать или на длительный срок. По его данным, в телефоне будет электронный профиль мигранта, через который МВД сможет отслеживать его местонахождение.
Он отметил, что наличие такого телефона также позволит взаимодействовать с иностранными гражданами по вопросам миграционного учета. В частности, через него можно будет уведомлять о приближающемся окончании срока действия документов или необходимости явиться в государственные органы.
10 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что сотрудники МВД, ФСБ России и Росфинмониторинга пресекли 60 200 правонарушений в миграционной сфере в рамках первого этапа операции «Нелегал-2026». В результате из страны было выдворено и депортировано 14 600 иностранных граждан. Ведомства привлекли к ответственности 10 400 недобросовестных работодателей, которые незаконно привлекали к трудовой деятельности иностранцев. Были приняты решения о неразрешении въезда в отношении 29 300 мигрантов. Кроме того, 2000 уголовных дел возбуждено в этой области. Ведомства также установили 301 лицо, находящееся в розыске, за время операции.