Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва

В декабре 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве на военную службу. Согласно документу, призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет будет осуществляться с 1 января по 31 декабря 2026 г. Количество призывников составит 261 000 человек.