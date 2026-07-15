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Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва

Ведомости

Министерство обороны России сообщило о завершении весенней призывной кампании. В соответствии с указом президента на военную службу направлены 141 000 граждан.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие срочной службы не направлялись в пункты дислокации Вооруженных сил РФ в Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях, а также не привлекались к выполнению задач специальной военной операции.

Минобороны также заявило, что военнослужащие, выслужившие установленные сроки службы, были своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Для обеспечения перевозки призывников использовались 20 рейсов самолетов военной авиации, 140 рейсов гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда и автомобильный транспорт воинских частей.

В ведомстве добавили, что все призывники на сборных пунктах были обеспечены положенными нормами довольствия, а оповещение граждан о явке в военкоматы осуществлялось с помощью электронных повесток.

В декабре 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о первом круглогодичном призыве на военную службу. Согласно документу, призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет будет осуществляться с 1 января по 31 декабря 2026 г. Количество призывников составит 261 000 человек.

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