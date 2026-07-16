Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией от грызунов

Кроме того, представители надзорной службы назвали самым надежным способом защиты от инфекции вакцинацию. По их словам, уже через 20-30 дней у вакцинированных появляется иммунитет, защита от болезни создается на пять лет. Роспотребнадзор отметил, что прививки обычно ставят россиянам, проживающим на территории природных очагов, охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности.