Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией от грызунов
В дачный сезон население может заразиться туляремийной инфекцией, ее переносчики – это грызуны и насекомые, передает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
«Туляремия – это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», – объяснило ведомство.
Кроме того, представители надзорной службы назвали самым надежным способом защиты от инфекции вакцинацию. По их словам, уже через 20-30 дней у вакцинированных появляется иммунитет, защита от болезни создается на пять лет. Роспотребнадзор отметил, что прививки обычно ставят россиянам, проживающим на территории природных очагов, охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности.
Ведомство рекомендовало населению использовать средства защиты от насекомых на прогулке, носить закрытую одежду и головные уборы при выездах на природу. Уточняется, что туляремия проявляется в воспалении и увеличении лимфоузлов. У заболевших также образовываются язвы на месте укуса или контакта, появляется кашель и одышка, сильная боль в животе и рвота.
20 июня Роспотребнадзор сообщал, что в 2025 г. около 40 видов опасных инфекций, включая туляремию, малярию, оспу обезьян и лихорадку чикунгунья, были завезены в Россию из других стран. В перечень завезенных инфекций также вошли холера, туберкулез, ВИЧ-инфекция, сифилис, корь, краснуха и др.