СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева и его водителя. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По версии следствия, 15 июля в Энергодаре украинские военные атаковали при помощи квадрокоптера легковой автомобиль, двигавшийся по улице Энергетиков. В результате удара погибли водитель и находившийся в машине главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Еще один сотрудник станции получил ранения.
Уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Максимальное наказание по ней предусматривает до 20 лет лишения свободы.
«СК России устанавливает конкретных представителей киевского режима, преступные действия которых создали угрозу безопасности жизни тысяч мирных граждан», – заявили в ведомстве.
15 июля гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что трагедия стала возможной «в результате прямого поощрения ВСУ к наращиванию террористических актов со стороны западных государств». По его словам, подобные действия могут привести к масштабному ядерному инциденту, последствия которого затронут Россию, Украину и Европу.
В тот же день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС. Он назвал произошедшее недопустимой атакой на руководство атомной станции и подчеркнул, что подобные инциденты создают серьезную угрозу ядерной безопасности. Гросси также призвал немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты, вблизи них, а также против их персонала.