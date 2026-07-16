СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС

В тот же день гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство главного инженера Запорожской АЭС. Он назвал произошедшее недопустимой атакой на руководство атомной станции и подчеркнул, что подобные инциденты создают серьезную угрозу ядерной безопасности. Гросси также призвал немедленно прекратить любые атаки на ядерные объекты, вблизи них, а также против их персонала.