Роспотребнадзор объяснил, кто такие «наноклещи»
Термин «наноклещи» не обозначает новый вид паразитов. Речь идет о нимфах – молодых особях иксодовых клещей, которые из-за особенностей своего развития отличаются повышенной активностью и могут переносить опасные инфекции. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
Специалисты уточнили, что размер нимф составляет около 1–2 мм, из-за чего их сложнее заметить на теле человека. Несмотря на небольшие размеры, они способны переносить клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз и другие природно-очаговые инфекции.
В связи с сохраняющейся высокой активностью клещей летом Роспотребнадзор рекомендует избегать высокой травы и густого кустарника, передвигаться по оборудованным тропам, носить закрытую светлую одежду, использовать репелленты, регулярно осматривать себя и домашних животных после прогулок.
Ведомство призвало ориентироваться на научную терминологию и напомнило, что основными мерами защиты от укусов остаются соблюдение правил профилактики и своевременный осмотр после посещения мест возможного обитания клещей.
2 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что более 2,7 млн жителей России сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Уже свыше 176 000 граждан обратились к медикам после укусов клещей с начала сезона. По данным представителей Роспотребнадзора, больше всего к медикам по этой причине обращались в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.
В конце мая ведомство сообщало о 129 000 человек, обратившихся в медицинские организации России по поводу укусов клещей с начала 2026 г. Сезон клещей в России в 2026 г. начался раньше обычного из-за аномально снежной зимы и раннего наступления тепла, прогнозируется рекордно высокая численность паразитов.