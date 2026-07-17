Роспотребнадзор объяснил, кто такие «наноклещи»

2 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что более 2,7 млн жителей России сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Уже свыше 176 000 граждан обратились к медикам после укусов клещей с начала сезона. По данным представителей Роспотребнадзора, больше всего к медикам по этой причине обращались в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях.