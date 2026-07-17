Суд оштрафовал Бориса Надеждина за демонстрацию экстремистской символики

Административный протокол на политика составили 13 июля, через три дня после включения в реестр иноагентов. 16 июля стало известно, что ему пришло постановление пристава о запрете выезда за границу. ТАСС писал, что с него взыскивают долг почти в 1,5 млн руб. Адвокат политика Дмитрий Трунин говорил «Ведомостям», что Надеждин проходит процедуру банкротства, поэтому судебные приставы «не должны работать по его долгам».