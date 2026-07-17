Суд оштрафовал Бориса Надеждина за демонстрацию экстремистской символики

Суд оштрафовал Бориса Надеждина за демонстрацию экстремистской символикиСтатья запрещает участие в выборах в течение одного года
Экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина
Штраф вынесен по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование экстремистской символики). Эта статья запрещает участвовать в выборах в течение одного года. Суд признал его виновным в размещении ссылки на стрим, где демонстрировалось изображение Алексея Навального, передает агентство.
На судебном заседании политику стало плохо, медработники провели Надеждину ЭКГ прямо в зале Долгопрудненского городского суда, следует из опубликованных Telegram-каналом «Осторожно, новости» видео.
Административный протокол на политика составили 13 июля, через три дня после включения в реестр иноагентов. 16 июля стало известно, что ему пришло постановление пристава о запрете выезда за границу. ТАСС писал, что с него взыскивают долг почти в 1,5 млн руб. Адвокат политика Дмитрий Трунин говорил «Ведомостям», что Надеждин проходит процедуру банкротства, поэтому судебные приставы «не должны работать по его долгам».