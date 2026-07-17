Суд заочно приговорил журналиста Аркадия Бабченко к 1,5 года колонии

28 июня в отношении Бабченко возбудили уголовное дело из-за уклонения от обязанностей иноагента. Следствие установило, что Бабченко дважды в течение одного года привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иноагента. Он распространял в социальной сети материалы без соответствующей маркировки. Сейчас Бабченко живет за пределами России.