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Суд заочно приговорил журналиста Аркадия Бабченко к 1,5 года колонии

Ведомости

Мировой судья судебного участка № 412 Останкинского района Москвы заочно признал журналиста Аркадия Бабченко (считается в России иноагентом) виновным по уголовному делу и назначил ему наказание в виде 1,5 г. лишения свободы. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Бабченко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. По решению суда его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, сроком на два года.

28 июня в отношении Бабченко возбудили уголовное дело из-за уклонения от обязанностей иноагента. Следствие установило, что Бабченко дважды в течение одного года привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иноагента. Он распространял в социальной сети материалы без соответствующей маркировки. Сейчас Бабченко живет за пределами России.

Росфинмониторинг внес Бабченко в перечень террористов и экстремистов 9 июля 2020 г. Минюст включил журналиста в список иностранных агентов 7 апреля 2023 г. По данным ведомства, Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

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