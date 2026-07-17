ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи из Сочи

По версии следствия, 1 июля 2025 г. на территории заправки в Сочи Богданович через посредников – Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко – получил первую часть взятки в размере 25 млн руб. Общая сумма незаконного вознаграждения, по данным следствия, должна была составить 50 млн руб. Как считают следователи, деньги передал подсудимый Сафарбий Напсо за рассмотрение его уголовного дела в особом порядке и назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.