ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи из Сочи
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Лазаревского районного суда Сочи в отставке Сергея Богдановича. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе коллегии.
2 июля председатель СК России Александр Бастрыкин направил в ВККС представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Богдановича. Основанием для обращения стали материалы проверки, проведенной следственным управлением СК по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 1 июля 2025 г. на территории заправки в Сочи Богданович через посредников – Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко – получил первую часть взятки в размере 25 млн руб. Общая сумма незаконного вознаграждения, по данным следствия, должна была составить 50 млн руб. Как считают следователи, деньги передал подсудимый Сафарбий Напсо за рассмотрение его уголовного дела в особом порядке и назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы.
В отношении судьи хотят возбудить дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По этой статье грозит до 15 лет лишения свободы. По данным ведомства, уголовное дело в отношении предполагаемых посредников Зенина и Нестеренко уже рассматривается судом, а материалы в отношении Хребтенко выделены в отдельное производство.