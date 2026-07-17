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Экс-директора департамента Минпромторга Колобова арестовали по делу о хищении

Ведомости

Бывший директор департамента Минпромторга Дмитрий Колобов арестован до 16 сентября по делу о хищении средств, выделенных на проекты по импортозамещению. Об этом пишет ТАСС.

Общий ущерб может составить около 1 млрд руб. Как сообщили в правоохранительных органах, ущерб только по одному эпизоду, связанному с производством подгузников для взрослых из российской целлюлозы, составляет более 50 млн руб.

Колобов возглавлял департамент развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга.

17 июля в Москве задержали бывшего советника экс-генерального директора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева Павла Бесшапова по делу о мошенничестве. Сам Буцаев заочно арестован в России и проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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