Суд арестовал блогера Ремесло по делу о распространении фейков о ВС РФ
Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Ильи Ремесло по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Суд постановил отправить Ремесло под арест сроком до 16 сентября. Ему предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).
О задержании Ремесло стало известно 17 июля. Адвокат рассказал, что у него были проведены обыски в рамках расследования.
В апреле Ремесло вышел из психиатрической больницы № 3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Тогда он говорил, что пока не будет давать интервью журналистам, и взял «тайм-аут» до 20 апреля, объяснив это тем, что «семья требует внимания». 19 марта блогер уже был в стационаре. Когда он был туда помещен, не уточнялось. Ранее он активно заявлял в правоохранительные органы на представителей российской оппозиции, но в ночь на 17 марта опубликовал пост в Telegram с резкой критикой властей.