При ударе дронов ВСУ в Курской области пострадали три человека
Украинские беспилотники нанесли удары по Курску и Льгову, в результате чего пострадали не менее трех человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В Курске дроны попали в четыре многоэтажки, во Льгове – в автобус, магазин и остановку.
Среди пострадавших во Льгове – водитель автобуса, прохожий и гражданин Белоруссии. В Курске ранена как минимум одна женщина, жильцы поврежденных домов эвакуированы.
На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор держит ситуацию на контроле. Информация о масштабах разрушений уточняется.
6 июля Хинштейн сообщал об ударе БПЛА по строящейся Курской АЭС-2. Беспилотник повредил градирню второго энергоблока, работа станции не нарушена.
В ночь на 7 июля беспилотник врезался в техэтаж высотки на проспекте Клыкова в Курске, пострадавших не было, сообщал губернатор.