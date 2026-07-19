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Главная / Общество /

При ударе дронов ВСУ в Курской области пострадали три человека

Ведомости

Украинские беспилотники нанесли удары по Курску и Льгову, в результате чего пострадали не менее трех человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В Курске дроны попали в четыре многоэтажки, во Льгове – в автобус, магазин и остановку.

Среди пострадавших во Льгове – водитель автобуса, прохожий и гражданин Белоруссии. В Курске ранена как минимум одна женщина, жильцы поврежденных домов эвакуированы.

На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор держит ситуацию на контроле. Информация о масштабах разрушений уточняется.

6 июля Хинштейн сообщал об ударе БПЛА по строящейся Курской АЭС-2. Беспилотник повредил градирню второго энергоблока, работа станции не нарушена.

В ночь на 7 июля беспилотник врезался в техэтаж высотки на проспекте Клыкова в Курске, пострадавших не было, сообщал губернатор.

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