Беспрозванных: для калининградцев расширят программу субсидирования авиабилетов

Беспрозванных обратил внимание, что Калининградская область зависит от закрытия неба над Санкт-Петербургом. Если оно закрыто, то рейсы из Калининграда не могут вылетать. Но есть железнодорожное пассажирское сообщение – два поезда в сутки. Сейчас к проезду транзитом по территории Литвы допускается не более 300 человек по упрощенному проездному документу в одном поезде.