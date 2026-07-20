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Беспрозванных: для калининградцев расширят программу субсидирования авиабилетов

Ведомости

Программа субсидирования авиабилетов для жителей региона будет расширена. Об этом «Ведомостям» заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

На встрече главы региона с президентом Владимиром Путиным этот вопрос был поддержан. На 2026 г. выделено 390 млн руб., но они почти исчерпаны. «Аэрофлот» добавил два ежедневных рейса с плоским тарифом – билеты для калининградцев будут дешевле коммерческих.

Для решения проблемы с нехваткой билетов планируется ежегодное финансирование не менее 1,2 млрд руб. Это позволит обеспечивать жителей льготными билетами по факту. Даны поручения по выделению дополнительных средств.‍

«Нужно быть безумными, чтобы покуситься на западный форпост России»

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Беспрозванных обратил внимание, что Калининградская область зависит от закрытия неба над Санкт-Петербургом. Если оно закрыто, то рейсы из Калининграда не могут вылетать. Но есть железнодорожное пассажирское сообщение – два поезда в сутки. Сейчас к проезду транзитом по территории Литвы допускается не более 300 человек по упрощенному проездному документу в одном поезде.

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