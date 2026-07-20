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В Калининграде запланировали запуск лайнера на 1500–2500 человек до Петербурга

Ведомости

После завершения строительства терминала в Пионерском рассматривается проект запуска лайнера на линии Санкт-Петербург – Калининград вместимостью от 1500 до 2500 человек. Об этом «Ведомостям» сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Переход займет от 24 до 30 часов с ночевкой на борту. Перевозка автомобилей также предусмотрена. На лайнере будет вся инфраструктура. Сроки зависят от готовности терминала, который строит Минтранс.

Беспрозванных отметил, что перелеты из Калининграда зависят от того, закрывают ли небо над Санкт-Петербургом. Есть также железнодорожное пассажирское сообщение – два поезда в сутки. К проезду транзитом по территории Литвы допускается не более 300 человек по упрощенному проездному документу в одном поезде. Наращивание составности или назначение дополнительных поездов сейчас не представляется возможным, так как это не согласовывается литовской стороной.

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