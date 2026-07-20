В Калининграде запланировали запуск лайнера на 1500–2500 человек до Петербурга

Беспрозванных отметил, что перелеты из Калининграда зависят от того, закрывают ли небо над Санкт-Петербургом. Есть также железнодорожное пассажирское сообщение – два поезда в сутки. К проезду транзитом по территории Литвы допускается не более 300 человек по упрощенному проездному документу в одном поезде. Наращивание составности или назначение дополнительных поездов сейчас не представляется возможным, так как это не согласовывается литовской стороной.