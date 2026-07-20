Беспрозванных: Калининградская область обеспечена двойным запасом электроэнергии

Глава региона отметил, что было отдельное решение по энергетической безопасности области в связи с угрозами европейских стран отключить электричество. По его словам, сейчас суммарная мощность электростанций составляет около 2 ГВт при максимуме потребления в 0,9 ГВт, то есть запас двукратный.