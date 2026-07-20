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Беспрозванных: Калининградская область обеспечена двойным запасом электроэнергии

Ведомости

В Калининградской области имеется двойной запас электроэнергии, заявил губернатор Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям».

Глава региона отметил, что было отдельное решение по энергетической безопасности области в связи с угрозами европейских стран отключить электричество. По его словам, сейчас суммарная мощность электростанций составляет около 2 ГВт при максимуме потребления в 0,9 ГВт, то есть запас двукратный.

«Газ мы получаем, а также формируем запасы. Разные провокации могут быть с учетом международной повестки. «Газпром» сейчас занимается этим», – сказал Беспрозванных.

«Нужно быть безумными, чтобы покуситься на западный форпост России»

Политика / Интервью

Западные соседи в последние годы часто угрожают Калининградской области. В июне Литва, Польша и Франция проводили учения «Отважный кабан» в районе Сувалкского коридора – территории Литвы между Калининградской областью России и Гродненской областью Белоруссии. Целью учений называлась блокада российского региона. Накануне мероприятий к 80-летнему юбилею Калининградской области президент РФ Владимир Путин проводил очное оперативное совещание с членами Совета безопасности. Темой стали «вопросы социально-экономического развития Калининградской области».

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