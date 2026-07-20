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Искажающим историю Калининградской области гидам пригрозили отзывом аттестации

Ведомости

Власти Калининградской области прорабатывают механизмы контроля за деятельностью гидов. Если сертифицированные экскурсоводы будут допускать искажения истории региона, их аттестацию могут аннулировать, сообщил «Ведомостям» губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Глава региона привел случай, когда женщина без карточки гида рассказывала экскурсионной группе о «захвате Кенигсберга советскими войсками», не упоминая, что это была операция по освобождению от фашизма. Он подчеркнул, что такие формулировки могут искажать историческую правду в глазах детей. Взрослые знают контекст, а дети – нет, поэтому важно, чтобы гиды доносили факты без искажений.

«Сейчас наши минкультуры и министерство регионального контроля прорабатывают механизмы контроля за этим. Если такие факты будут у сертифицированных гидов, то, возможно, будем у них отзывать аттестацию», – сказал Беспрозванных.

«Нужно быть безумными, чтобы покуситься на западный форпост России»

Политика / Интервью

7 апреля 1946 г. указом президиума Верховного совета СССР (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) на территории особого военного округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 г. область была переименована в Калининградскую, Кенигсберг – в Калининград.

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