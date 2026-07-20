Глава региона привел случай, когда женщина без карточки гида рассказывала экскурсионной группе о «захвате Кенигсберга советскими войсками», не упоминая, что это была операция по освобождению от фашизма. Он подчеркнул, что такие формулировки могут искажать историческую правду в глазах детей. Взрослые знают контекст, а дети – нет, поэтому важно, чтобы гиды доносили факты без искажений.