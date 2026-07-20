ФСБ сорвала попытку убийства в Ставропольском крае участника спецоперации

По данным ФСБ, задержанный связался с представителем спецслужбы Украины. По заданию куратора он осуществил разведку по месту проживания бывшего военнослужащего. Он также сам собрал взрывное устройство, чтобы затем подорвать автомобиль жертвы предполагаемого теракта. Его задержали при попытке совершения преступления. Помимо взрывного устройства, сотрудники ФСБ изъяли у него средства связи, содержащие переписку с украинской стороной.