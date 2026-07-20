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ФСБ сорвала попытку убийства в Ставропольском крае участника спецоперации

Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали 49-летнего мужчину, который подозревается в подготовке теракта против участника спецоперации в Ставропольском крае. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанный связался с представителем спецслужбы Украины. По заданию куратора он осуществил разведку по месту проживания бывшего военнослужащего. Он также сам собрал взрывное устройство, чтобы затем подорвать автомобиль жертвы предполагаемого теракта. Его задержали при попытке совершения преступления. Помимо взрывного устройства, сотрудники ФСБ изъяли у него средства связи, содержащие переписку с украинской стороной.

Ведомство отметило, что задержанный уже дает признательные показания. В его отношении возбуждено дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следователи также проводят проверку наличия в действиях задержанного признаков госизмены (ст. 275 УК РФ). Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

17 июля ФСБ предотвратила подготовку террористического акта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота в Севастополе. Обвиняемым является 57-летний уроженец Винницкой области Украинской ССР, который придерживался национал-сепаратистских взглядов. Он изготовил СВУ, которое предназначалось для подрыва у Памятного знака. До момента задержания устройство хранилось по месту жительства подозреваемого, где его впоследствии обнаружили и изъяли сотрудники спецслужбы.

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