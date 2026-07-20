МВД опровергло сообщения о проблемах с загранпаспортами в Москве

В МВД также рассказали, что за первые полгода 2026 г. было оформлено свыше 400 000 загранпаспортов. При этом уровень удовлетворенности граждан качеством услуги по выдаче документа сроком действия 10 лет достигает 97,3%. Тот же показатель, связанный с паспортами сроком действия 5 лет, составляет 97,5%. Ведомство отметило, что не допускает отказов в приеме заявлений о выдаче загранпаспортов. Пресс-служба добавила, что в весенне-летний период нагрузка по этой услуге действительно остается особенно высокой из-за спроса москвичей и гостей столицы.