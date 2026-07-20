МВД опровергло сообщения о проблемах с загранпаспортами в Москве
Сведения о том, что жители Москвы массово не могут получить загранпаспорта из-за недостатка слотов для записи, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, передает «РИА Новости».
«В связи с распространением в сети интернет информации о том, что жители Москвы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, сообщаем, что распространяемые сведения не соответствуют действительности», – подчеркнули представители ведомства.
В МВД также рассказали, что за первые полгода 2026 г. было оформлено свыше 400 000 загранпаспортов. При этом уровень удовлетворенности граждан качеством услуги по выдаче документа сроком действия 10 лет достигает 97,3%. Тот же показатель, связанный с паспортами сроком действия 5 лет, составляет 97,5%. Ведомство отметило, что не допускает отказов в приеме заявлений о выдаче загранпаспортов. Пресс-служба добавила, что в весенне-летний период нагрузка по этой услуге действительно остается особенно высокой из-за спроса москвичей и гостей столицы.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запись о детях в загранпаспортах. Документ вступает в силу с 1 января 2027 г. С этой даты запись о ребенке в загранпаспорте родителя больше не дает права на выезд за границу. Некоторые страны уже отказывают детям во въезде без собственного документа. Как отмечают авторы законопроекта, в таких условиях эта услуга теряет смысл.