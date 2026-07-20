Радиостанция Studio 21 объявила о прекращении вещания
Молодежная музыкальная радиостанция Studio 21, посвященная хип-хоп культуре, объявила, что в ближайшее время прекратит вещание. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции.
«Девять лет – это большой срок для любого бренда. И вы уже должны понимать, к чему мы ведем. В ближайшее время Studio 21 прекратит свое вещание», – говорится в сообщении радиостанции.
Studio 21 начал существование в 2017 г. В марте Таганский райсуд Москвы оштрафовал Studio 21 за трансляцию песни российского рэпера Rocket. В тексте композиции, как установил суд, «акцентируется внимание на употреблении психотропных веществ и жаргонных наименованиях предметов и действий, относящихся к лексико-семантическому полю «наркотики». ООО «Компания новое радио» присудили штраф в 500 000 руб. по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств).