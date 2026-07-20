Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,612+0,36%CHKZ14 750-0,34%ARSA5,45+2,06%IMOEX1 991,39+1,68%RTSI801,03+1,79%RGBI110,44-0,41%RGBITR740,28-0,29%
Главная / Общество /

Суд приговорил блогера Веронику Ярошик к 13 годам колонии по делу о наркотиках

Ведомости

Московский областной суд приговорил блогера Веронику Ярошик к 13 годам тюрьмы по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила прокуратура Московской области в Max.

Суд признал Ярошик виновной в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств, совершенная организованной группой, в особо крупном размере, а также незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, организованной группой, в особо крупном размере), а также по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Как установил суд, Ярошик выполняла роль посредника в составе преступной группировки. По указанию кураторов она через закладки в Московской области получала крупные партии синтетических наркотиков.

Затем она отправляла сообщникам запрещенные вещества по почте – «посылки» уходили в Сахалинскую и Калининградскую области, а также в Приморский и Хабаровский края. Она маскировала наркотики в бытовой технике – это продолжалось с сентября по октябрь 2023 г.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В ходе расследования из незаконного оборота было изъято почти 4 кг мефедрона.

Уголовное дело в отношении других участников преступление идет в отдельном производстве, расследование продолжается. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ярошик вела блог в соцсетях, по большей части – в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Она занималась благотворительностью, вела блог про фермерство и жизнь многодетной семьи. Блогер также рассказывала о развитии сельского хозяйства в Московской области, вела проект «Многофермер».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь