Суд приговорил блогера Веронику Ярошик к 13 годам колонии по делу о наркотиках

Затем она отправляла сообщникам запрещенные вещества по почте – «посылки» уходили в Сахалинскую и Калининградскую области, а также в Приморский и Хабаровский края. Она маскировала наркотики в бытовой технике – это продолжалось с сентября по октябрь 2023 г.