Суд приговорил блогера Веронику Ярошик к 13 годам колонии по делу о наркотиках
Московский областной суд приговорил блогера Веронику Ярошик к 13 годам тюрьмы по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила прокуратура Московской области в Max.
Суд признал Ярошик виновной в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконная пересылка наркотических средств, совершенная организованной группой, в особо крупном размере, а также незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, организованной группой, в особо крупном размере), а также по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Как установил суд, Ярошик выполняла роль посредника в составе преступной группировки. По указанию кураторов она через закладки в Московской области получала крупные партии синтетических наркотиков.
Затем она отправляла сообщникам запрещенные вещества по почте – «посылки» уходили в Сахалинскую и Калининградскую области, а также в Приморский и Хабаровский края. Она маскировала наркотики в бытовой технике – это продолжалось с сентября по октябрь 2023 г.
Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В ходе расследования из незаконного оборота было изъято почти 4 кг мефедрона.
Уголовное дело в отношении других участников преступление идет в отдельном производстве, расследование продолжается. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ярошик вела блог в соцсетях, по большей части – в Instagram