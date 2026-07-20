Умер бывший футболист сборной Англии Кевин Киган

В заявлении говорится, что в последние месяцы Киган боролся с онкологическим заболеванием и скончался в окружении жены и дочерей. В январе семья сообщила, что у Кигана диагностировали рак. В мае он впервые после постановки диагноза появился на публике и рассказал, что лечение дает положительные результаты. Однако впоследствии болезнь прогрессировала.