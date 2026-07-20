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Умер бывший футболист сборной Англии Кевин Киган

Ведомости

Бывший футболист сборной Англии и двукратный обладатель «Золотого мяча» Кевин Киган умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила его семья, передает Sky News.

В заявлении говорится, что в последние месяцы Киган боролся с онкологическим заболеванием и скончался в окружении жены и дочерей. В январе семья сообщила, что у Кигана диагностировали рак. В мае он впервые после постановки диагноза появился на публике и рассказал, что лечение дает положительные результаты. Однако впоследствии болезнь прогрессировала.

Киган считался одним из лучших футболистов своего поколения. За карьеру он провел почти 750 матчей на клубном уровне, выступая за «Сканторп Юнайтед», «Ливерпуль», «Гамбург», «Саутгемптон» и «Ньюкасл».

В составе «Ливерпуля» он четыре раза становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок европейских чемпионов, Кубок Англии и два Кубка УЕФА. С «Гамбургом» футболист завоевал чемпионский титул Бундеслиги.

В 1978 и 1979 гг. Киган дважды подряд стал обладателем «Золотого мяча».

После завершения игровой карьеры он работал главным тренером «Ньюкасла», «Фулхэма», «Манчестер Сити», а также возглавлял сборную Англии.

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