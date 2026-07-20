Блиновская планирует жить у родителей после выхода из колонии

При этом у семьи Блиновской могут оставаться и другие объекты недвижимости, которые не были включены в перечень имущества, арестованного или подлежащего реализации в рамках процедуры банкротства. Согласно материалам дела, на родственников записаны два машино-места в жилом комплексе «Зиларт». Собеседник газеты предположил, что у семьи Блиновской, должно быть, есть недвижимость в этом комплексе.