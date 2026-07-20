Блиновская планирует жить у родителей после выхода из колонии
После освобождения из колонии блогер Елена Блиновская первое время будет жить с родителями в однокомнатной квартире, в которой прописана. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Согласно документам, которые есть в распоряжении издания, квартира небольшая – всего 36,4 кв. м. Она находится в Москве в районе станции метро «Шаболовская».
При этом у семьи Блиновской могут оставаться и другие объекты недвижимости, которые не были включены в перечень имущества, арестованного или подлежащего реализации в рамках процедуры банкротства. Согласно материалам дела, на родственников записаны два машино-места в жилом комплексе «Зиларт». Собеседник газеты предположил, что у семьи Блиновской, должно быть, есть недвижимость в этом комплексе.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в конце 2024 г. по ее собственному заявлению. После этого в отношении блогера была введена процедура реализации имущества для расчетов с кредиторами.
В марте 2025 г. суд приговорил Блиновскую к пяти годам лишения свободы по делу о легализации денежных средств и незаконном обороте средств платежей. Ей также назначили штраф в размере 1 млн руб. и запретили заниматься коммерческой деятельностью в течение четырех лет. Кроме того, в доход государства было взыскано 587 млн руб. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до четырех с половиной лет лишения свободы.