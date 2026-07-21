Ликвидированный агент Украины готовил взрыв на ж/д путях НПЗ Тюмени

По данным ведомства, уроженец Украинской ССР связался с представителем украинской разведки в мессенджере Telegram. По заданию куратора он провел разведку участка железнодорожных путей необщего пользования ООО «Тюменский НПЗ», чтобы затем совершить диверсию на этой территории. Преступник изучил движения составов и планировал установить самодельное взрывное устройство в одном из уязвимых мест системы охраны путей.