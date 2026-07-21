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Ликвидированный агент Украины готовил взрыв на ж/д путях НПЗ Тюмени

Ведомости

Агент украинских спецслужб, который был ликвидирован при задержании в Тюмени, также хотел совершить теракт на железнодорожных путях Тюменского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, уроженец Украинской ССР связался с представителем украинской разведки в мессенджере Telegram. По заданию куратора он провел разведку участка железнодорожных путей необщего пользования ООО «Тюменский НПЗ», чтобы затем совершить диверсию на этой территории. Преступник изучил движения составов и планировал установить самодельное взрывное устройство в одном из уязвимых мест системы охраны путей.

20 июля ФСБ сообщила о предотвращении теракта на крупном уральском промышленном предприятии, который готовили украинские спецслужбы. В подготовке участвовал 60-летний житель Тюмени. Он оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован. Среди правоохранителей и мирного населения никто не пострадал.

17 июля сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю предотвратили теракт у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Обвиняемым стал 57-летний уроженец Винницкой области Украинской ССР. Ведомство уточняло, что весной 2025 г. мужчина освоил изготовление и применение взрывных устройств, а летом самостоятельно изготовил самодельное взрывное устройство.

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