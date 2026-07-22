Пожар на складе Wildberries в Краснодаре планируют потушить до конца суток

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что пожар на складе Wildberries локализован. По его словам, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке беспилотников. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях Краснодара, шестерым помощь оказали амбулаторно.