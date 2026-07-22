Пожар на складе Wildberries в Краснодаре планируют потушить до конца суток
Пожар в складском комплексе Wildberries в Краснодаре, возникший после ночной атаки беспилотников, планируется полностью ликвидировать до конца суток. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин на заседании оперативного штаба региона.
По его словам, пожарным удалось оперативно остановить распространение огня. Сейчас ведется проливка конструкций.
«Угроз распространения огня нет. Планируем потушить пожар до конца суток», – заявил Клушин.
К тушению привлечены 125 человек и 39 единиц техники, два пожарных поезда и вертолет Ми-8, который уже выполнил девять сбросов воды. Региональное управление Роспотребнадзора проводит регулярный мониторинг качества воздуха в Краснодаре.
До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что пожар на складе Wildberries локализован. По его словам, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке беспилотников. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях Краснодара, шестерым помощь оказали амбулаторно.
Кроме того, по данным оперативного штаба, число домовладений, поврежденных в результате атаки украинских беспилотников в Краснодаре, увеличилось до 16.