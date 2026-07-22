В Невинномысске локализовали пожар на территории склада Wildberries

Утром 22 июля украинские беспилотники атаковали склады Wildberries & Russ в Краснодаре и Невинномысске. Сотрудников эвакуировали. В Краснодаре к тушению пожара на складе привлекли вертолет, на месте работали 105 человек и более 37 единиц техники.‍ Там один человек погиб, еще 10 пострадали. Из-за атаки БПЛА в Невинномысске за медпомощью обратились пять человек. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), а также проводит следственные действия для сбора доказательств.