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В Невинномысске локализовали пожар на территории склада Wildberries

Ведомости

Возгорание на территории логистического центра Wildberries в Невинномысске, возникшее после атаки беспилотника, локализовано. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам губернатора, на объекте продолжаются работы по окончательной ликвидации последствий возгорания.

Что известно об атаке дронов на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Общество

Утром 22 июля украинские беспилотники атаковали склады Wildberries & Russ в Краснодаре и Невинномысске. Сотрудников эвакуировали. В Краснодаре к тушению пожара на складе привлекли вертолет, на месте работали 105 человек и более 37 единиц техники.‍ Там один человек погиб, еще 10 пострадали. Из-за атаки БПЛА в Невинномысске за медпомощью обратились пять человек. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), а также проводит следственные действия для сбора доказательств.

После удара по складу Wildberries в Невинномысске ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Также одного из ранее обратившихся за медицинской помощью решили госпитализировать. По данным Владимирова, угрозы его жизни нет.

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