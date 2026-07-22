В Невинномысске ввели режим ЧС после атаки по складу WB
В Невинномысске после удара по складу Wildberries введен режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Введение режима ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий происшествия, заявил он. Сейчас продолжается тушение пожара с помощью пожарного вертолета МЧС России.
Также одного из ранее обратившихся за медицинской помощью решили госпитализировать. По данным Владимирова, угрозы его жизни нет.
Из-за атаки БПЛА в Невинномысске за медпомощью обратились пять человек.
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). СК проводит следственные действия для сбора доказательств. Действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против гражданских, будет дана уголовно-правовая оценка.