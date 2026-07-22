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В Невинномысске ввели режим ЧС после атаки по складу WB

Ведомости

В Невинномысске после удара по складу Wildberries введен режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Введение режима ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий происшествия, заявил он. Сейчас продолжается тушение пожара с помощью пожарного вертолета МЧС России.

Также одного из ранее обратившихся за медицинской помощью решили госпитализировать. По данным Владимирова, угрозы его жизни нет.

Ранним утром украинские беспилотники атаковали склады Wildberries&Russ в Краснодаре и Невинномысске. Сотрудников эвакуировали. В Краснодаре к тушению пожара на складе привлекут вертолет, на месте работают 105 человек и более 37 единиц техники.‍ Там один человек погиб, еще 10 пострадали.

Из-за атаки БПЛА в Невинномысске за медпомощью обратились пять человек.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). СК проводит следственные действия для сбора доказательств. Действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против гражданских, будет дана уголовно-правовая оценка.

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