В Невинномысске ввели режим ЧС после атаки по складу WB

Ранним утром украинские беспилотники атаковали склады Wildberries&Russ в Краснодаре и Невинномысске. Сотрудников эвакуировали. В Краснодаре к тушению пожара на складе привлекут вертолет, на месте работают 105 человек и более 37 единиц техники.‍ Там один человек погиб, еще 10 пострадали.